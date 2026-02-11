Депутат Мажилиса Азат Перуашев рассказал о полугодовой работе над проектом новой Конституции и подчеркнул активное участие партии "Ак жол" в подготовке документа, передает BAQ.KZ.

Об этом он сообщил на заседании Конституционной комиссии, отметив открытость и готовность к обсуждению различных предложений.

– Как член Комиссии, хочу подчеркнуть крайне профессиональный, ответственный и глубокий уровень дискуссий, включая прямые трансляции заседаний. За время работы партии “Ак жол” было направлено более 50 поправок, учитывающих защиту прав бизнеса, гарантии собственности, вопросы банковской и коммерческой тайны и другие важные позиции, — сказал Азат Перуашев.

Депутат отметил, что эти поправки вместе с другими новеллами Конституции создадут условия для успешной реализации прав предпринимателей, формирования привлекательного инвестиционного климата и развития частного бизнеса. В совокупности изменения, считает мажилисмен, окажут позитивное влияние на продвижение законных прав предпринимателей и создадут благоприятные условия ведения бизнеса в стране.