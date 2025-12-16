  • 16 Декабря, 21:59

Азербайджан и Казахстан усиливают сотрудничество в сфере правоохранения

Фото: gov.kz

Президент Азербайджана утвердил соглашение о сотрудничестве между министерствами внутренних дел Азербайджана и Казахстана, передает BAQ.KZ. Документ был подписан в октябре этого года в Астане и теперь официально вступает в силу после завершения всех необходимых процедур. Соглашение предполагает более тесное взаимодействие между правоохранительными органами двух стран.

Речь идёт об обмене опытом, совместной работе и координации действий в сфере внутренней безопасности. После вступления соглашения в силу МВД Азербайджана займётся практической реализацией его положений, а Министерство иностранных дел направит казахстанской стороне официальное уведомление о завершении всех внутригосударственных формальностей. Новый документ должен сделать сотрудничество двух стран в сфере правопорядка более эффективным и оперативным.

