Азербайджан имеет имидж надежного партнера, заявил Президент Алиев
Глава Азербайджана подчеркнул, что страна не может быть транзитной, если у нее нет добрососедских отношений.
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Азербайджан имеет имидж надежного партнера, заявил Президент страны Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме, передает BAQ.KZ со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
По его словам, перспективы обеспечения стабильности, безопасности и развития стали более четкими и широкими особенно после завершения конфликта в Карабахе. Это важный фактор с точки зрения продвижения проектов в сфере транспортной связанности.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал.
"Мы должны поддерживать хорошие отношения не только с нашими соседями, но и с соседями наших соседей. В этом направлении ведется активная дипломатическая работа, и мы формируем имидж надежного партнера. В течение последних десяти лет мы стремились завоевать доверие. Мы старались продемонстрировать, что наша страна — надежный партнер, и наше слово имеет ту же силу, что и наша подпись. Так было вплоть до сегодняшнего дня", - отметил Ильхам Алиев.
Напомним, ранее Президент Азербайджана заявил о потребности в открытых дискуссиях.
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