Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на III Шушинском Глобальном медиафоруме, передает BAQ.KZ со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

По словам Ильхама Алиева, Шушинский медиафорум уже приобрел традиционный характер. Глава Азербайджана выразил надежду на то, что эта традиция будет продолжена, и со временем число гостей будет расти, а география охвата — расширяться.

"Все это свидетельствует о том, что существует большая потребность в открытых дискуссиях, обсуждениях, которые должны вестись в атмосфере открытости. Мы должны обсуждать не только вопросы, касающиеся повестки дня медиасообщества, но и темы, имеющие отношение к глобальной повестке", - отметил глава государства.

Президент Азербайджанской Республики Ильхама Алиева встретился с участниками III Шушинского Глобального медиафорума на тему "Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта".

Напомним, в городе Шуша (Азербайджан) проходит Третий Глобальный медиафорум, в котором участвуют представители казахстанских СМИ.