Азербайджан ограничил движение грузовиков на границе с Ираном
Сегодня 2026, 00:13
Правительство Азербайджана объявило о временной приостановке движения грузовых автомобилей через границу с Ираном, передает BAQ.KZ со ссылкой на РИА-Новости.
«Кабинетом министров принято решение о полном приостановлении движения грузовых автомобилей, включая транзитные, через все пункты пропуска на государственной границе между Азербайджаном и Ираном», — говорится в официальном заявлении.
