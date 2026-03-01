  • Главная
  • Новости
  • Азербайджан ограничил движение грузовиков на границе с Ираном

Азербайджан ограничил движение грузовиков на границе с Ираном

Сегодня 2026, 00:13
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 00:13
Сегодня 2026, 00:13
174

Правительство Азербайджана объявило о временной приостановке движения грузовых автомобилей через границу с Ираном, передает BAQ.KZ со ссылкой на РИА-Новости.

«Кабинетом министров принято решение о полном приостановлении движения грузовых автомобилей, включая транзитные, через все пункты пропуска на государственной границе между Азербайджаном и Ираном», — говорится в официальном заявлении.

Самое читаемое

Наверх