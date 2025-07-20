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Азербайджан особое внимание уделяет повышению медиаграмотности в соцсетях

Азербайджанское общество активно работает со СМИ в вопросе медиаграмотности.

Сегодня, 13:11
АВТОР
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Report Сегодня, 13:11
Сегодня, 13:11
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Фото: Report

Азербайджанское общество активно работает со средствами массовой информации страны, в частности в вопросе развития медиаграмотности, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.

 Об этом он высказался в ходе III Шушинского глобального медиафорума.

По его словам, особое внимание уделяется повышению медиаграмотности в соусетях и среди детей.

"Мы убеждены, что формирование медиаграмотного поколения является одним из важнейших способов укрепления информационного иммунитета нашего общества", — подчеркнул Гаджиев.

Ранее сообщалось, глава Qazcontent Айна Задабек рассказала о главных преимуществах журналиста перед ИИ.

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