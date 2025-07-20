Азербайджан особое внимание уделяет повышению медиаграмотности в соцсетях
Азербайджанское общество активно работает со СМИ в вопросе медиаграмотности.
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Азербайджанское общество активно работает со средствами массовой информации страны, в частности в вопросе развития медиаграмотности, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.
Об этом он высказался в ходе III Шушинского глобального медиафорума.
По его словам, особое внимание уделяется повышению медиаграмотности в соусетях и среди детей.
"Мы убеждены, что формирование медиаграмотного поколения является одним из важнейших способов укрепления информационного иммунитета нашего общества", — подчеркнул Гаджиев.
Ранее сообщалось, глава Qazcontent Айна Задабек рассказала о главных преимуществах журналиста перед ИИ.
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