Глава Qazcontent Айна Задабек рассказала о главных преимуществах журналиста перед ИИ на III Шушинском глобальном медиафоруме, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Председатель правления отметила, что с развитием технологий искусственный интеллект (ИИ) становится неотъемлемой частью медиасферы, и задача журналистов — не конкурировать с ним, а эффективно использовать его возможности в своей профессиональной деятельности.

"С искусственным интеллектом конкурировать невозможно. Наша задача - учиться работать с ним, использовать его потенциал и одновременно усиливать ценность традиционной журналистики. Мы должны стремиться к развитию так называемой сверх-журналистики — когда человеческий подход, аналитика, креативность и критическое мышление становятся главными преимуществами", — подчеркнула она.

Айна Задабек также добавила, что с развитием ИИ некоторые профессии в сфере медиа, такие как переводчики, специалисты по социальным медиа или контент-менеджеры, могут со временем трансформироваться или вовсе исчезнуть.