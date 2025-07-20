Глава Qazcontent рассказала о главных преимуществах журналиста перед ИИ
Наша задача - учиться работать с искусственным интеллектом.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Глава Qazcontent Айна Задабек рассказала о главных преимуществах журналиста перед ИИ на III Шушинском глобальном медиафоруме, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.
Председатель правления отметила, что с развитием технологий искусственный интеллект (ИИ) становится неотъемлемой частью медиасферы, и задача журналистов — не конкурировать с ним, а эффективно использовать его возможности в своей профессиональной деятельности.
"С искусственным интеллектом конкурировать невозможно. Наша задача - учиться работать с ним, использовать его потенциал и одновременно усиливать ценность традиционной журналистики. Мы должны стремиться к развитию так называемой сверх-журналистики — когда человеческий подход, аналитика, креативность и критическое мышление становятся главными преимуществами", — подчеркнула она.
Айна Задабек также добавила, что с развитием ИИ некоторые профессии в сфере медиа, такие как переводчики, специалисты по социальным медиа или контент-менеджеры, могут со временем трансформироваться или вовсе исчезнуть.
"Однако останутся востребованными те навыки, которые ИИ заменить не способен — креативность, оригинальность, способность различать искусственное и синтетическое.
Искусственный интеллект не может создать нечто, что сравнится с оригинальностью человеческого мышления и творческим подходом. Это наше главное преимущество", — подчеркнула Глава Qazcontent.
Ранее сообщалось, что участники медиафорума высоко оценили его проведение и организацию.
Самое читаемое
- Мы знаем, что произошло, и можем это доказать - Алиев о крушении самолета AZAL
- Новые авиарейсы из Казахстана: куда теперь можно улететь без пересадок в 2025 году
- Александр Усик нокаутировал Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира
- Чемпионат среди мусора: кто выбрал трассу для велогонок в Семее?
- Израиль просит США содействовать переселению палестинцев из Газы — СМИ