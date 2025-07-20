  • 20 Июля, 14:10
  • BAIGENEWS

Глава Qazcontent рассказала о главных преимуществах журналиста перед ИИ

Наша задача - учиться работать с искусственным интеллектом.

Сегодня, 12:38
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Report Сегодня, 12:38
Сегодня, 12:38
172
Фото: Report

Глава Qazcontent Айна Задабек рассказала о главных преимуществах журналиста перед ИИ на III Шушинском глобальном медиафоруме, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Председатель правления отметила, что с развитием технологий искусственный интеллект (ИИ) становится неотъемлемой частью медиасферы, и задача журналистов — не конкурировать с ним, а эффективно использовать его возможности в своей профессиональной деятельности.

"С искусственным интеллектом конкурировать невозможно. Наша задача - учиться работать с ним, использовать его потенциал и одновременно усиливать ценность традиционной журналистики. Мы должны стремиться к развитию так называемой сверх-журналистики — когда человеческий подход, аналитика, креативность и критическое мышление становятся главными преимуществами", — подчеркнула она.

Айна Задабек также добавила, что с развитием ИИ некоторые профессии в сфере медиа, такие как переводчики, специалисты по социальным медиа или контент-менеджеры, могут со временем трансформироваться или вовсе исчезнуть.

"Однако останутся востребованными те навыки, которые ИИ заменить не способен — креативность, оригинальность, способность различать искусственное и синтетическое.

Искусственный интеллект не может создать нечто, что сравнится с оригинальностью человеческого мышления и творческим подходом. Это наше главное преимущество", — подчеркнула Глава Qazcontent.

Ранее сообщалось, что участники медиафорума высоко оценили его проведение и организацию.

Самое читаемое

Наверх