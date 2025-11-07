Армия Азербайджана постепенно приводится в соответствие со стандартами НАТО, передает BAQ.KZ со ссылкой на Deutsche Welle. Эту новость президент страны Ильхам Алиев сообщил на встрече с представителями альянса 6 ноября. По его словам, в этом процессе Баку "тесно сотрудничает с Турцией". В мероприятии участвовали постоянные представители и заместители постпредов стран НАТО, включая США, Францию, Турцию и другие государства.

Алиев подчеркнул, что модернизация вооружённых сил Азербайджана будет продолжена. Он напомнил, что страна "достигла главной цели с момента обретения независимости — освобождения своих земель от оккупации", и теперь сосредоточена на развитии оборонного потенциала. На встрече обсуждались также вопросы региональной безопасности, энергетического сотрудничества и перспектив взаимодействия с альянсом.

Азербайджан сотрудничает с НАТО с 1992 года, когда присоединился к Совету Североатлантического сотрудничества, а в 1994 году — к программе "Партнёрство ради мира". В последующие годы Баку участвовал в миссиях НАТО в Афганистане и совместных учениях, а также реализовал план индивидуального партнёрства, предусматривающий военную и техническую кооперацию.