Азербайджан полностью снял ограничения на транзит грузов в Армению, которые действовали с начала конфликта вокруг Нагорного Карабаха, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Deutsche Welle. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, подчеркнув, что это решение стало символом нового этапа отношений между двумя странами.

Первым транзитным грузом стало казахстанское зерно, направляемое в Армению. Это хороший показатель того, что мир между Азербайджаном и Арменией уже не только на бумаге, но и на практике, — отметил Алиев на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Министр экономики Армении Геворг Папоян подтвердил, что первая партия казахстанской пшеницы прибудет в страну по маршруту Актау–Баку–Тбилиси–Ереван.

Мир установлен, — написал он в своём заявлении.

Напомним, 8 августа в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали декларацию о мирных отношениях при участии президента США Дональда Трампа. Документ предусматривает отказ от конфликтов прошлого и совместное развитие транспортных и экономических связей.

Мирное соглашение положило конец многолетнему противостоянию между Баку и Ереваном из-за Нагорного Карабаха. В 2024 году Азербайджан восстановил контроль над регионом, а в 2025 году стороны окончательно договорились о подписании мирного договора, открыв путь к восстановлению торговли и транспортных коридоров в Южном Кавказе.