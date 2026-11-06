Азербайджан возглавит комиссию по Каспийскому морю в 2027 году

С 1 января 2027 года Азербайджан возглавит Комиссию по водным биоресурсам Каспийского моря. Председательство перейдёт к Баку от Туркменистана, который руководит организацией в 2025–2026 годах.

Об этом заявил директор Института Каспийского моря Туркменистана Мурад Атаджанов на I Азербайджанском региональном форуме по аквакультуре в Баку, сообщает Report. По его словам, десятое заседание комиссии планируют провести в декабре. Азербайджан будет председательствовать в 2027–2028 годах.

Комиссию создали в 1992 году Азербайджан, Россия, Казахстан и Туркменистан. В 2002 году к ней присоединился Иран.