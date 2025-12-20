Азербайджан осуществил первую за десятилетия поставку топлива в Армению по железной дороге, что стало заметным шагом в процессе нормализации отношений между двумя странами, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews. Через Грузию в Армению отправлены 22 цистерны с 1 210 тоннами бензина АИ-95, произведённого государственной компанией SOCAR. В Баку и Ереване назвали эту поставку практическим подтверждением экономического диалога, а не просто политических заявлений.

Отгрузка стала результатом соглашения, достигнутого 28 ноября в Габале на встрече вице-премьеров Азербайджана и Армении — Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна. Стороны договорились о мерах по укреплению доверия и восстановлению экономических и транспортных связей, разорванных десятилетиями конфликта. Восстановление железнодорожного сообщения власти обеих стран считают символически важной основой для расширения регионального сотрудничества и торговли.

При этом эксперты отмечают, что на фоне экономических шагов остаются нерешёнными гуманитарные вопросы — в частности, судьба армянских пленных и закрытые судебные процессы в Азербайджане. Сейчас Армения более чем на 60% зависит от импорта топлива из России, остальной объём поступает из Ирана, Румынии, Мальты и Турции. Аналитики считают, что открытие торговых путей может усилить энергетическую безопасность и интеграцию Южного Кавказа, однако без решения гуманитарной повестки такие шаги не гарантируют устойчивого мира.