Азербайджан выразил России протест из-за повреждения посольства в Киеве
Азербайджан вызвал российского посла и выразил жёсткий протест после того, как его посольство в Киеве было повреждено в результате российского авиаудара, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Euronews. По данным МИД Азербайджана, ракета упала на территории дипмиссии, вызвав взрыв и повредив здания и служебные автомобили. Пострадавших среди сотрудников нет, однако Баку потребовал расследования и официальных объяснений, подчеркнув недопустимость атак на дипломатические представительства.
Инцидент стал очередным эпизодом в череде случаев, когда азербайджанские объекты в Украине попадали под российские удары. Власти Азербайджана напоминают о повреждениях почётного консульства в Харькове и атаках на нефтебазу SOCAR в Одесской области, в результате которых пострадали сотрудники. На этом фоне отношения между Баку и Москвой продолжают обостряться, усилившись после признания Владимиром Путиным факта обстрела азербайджанского авиалайнера, потерпевшего крушение в Казахстане.
Президент Ильхам Алиев обсудил ситуацию с Владимиром Зеленским, осудил удар по посольству и выразил обеспокоенность безопасностью дипломатических объектов. Он также подтвердил готовность продолжать гуманитарную поддержку Украине и напомнил о планах Баку подать международные иски по делу о крушении самолёта.
