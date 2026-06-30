Азербайджанским школьникам запретили использовать телефоны на уроках

В Азербайджане утвердили новые правила использования мобильных телефонов и других электронных устройств в общеобразовательных школах и группах предшкольной подготовки. Теперь учащимся запрещено пользоваться гаджетами во время занятий.

Как сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию, нововведения приняты во исполнение распоряжения президента страны, направленного на защиту детей от вредного цифрового контента.

Согласно утвержденным правилам, во время уроков школьникам нельзя использовать мобильные телефоны, планшеты, смарт-часы и другие электронные устройства. До окончания занятий они должны быть выключены или переведены в беззвучный режим и храниться в специально отведенных местах.

Исключения предусмотрены только для случаев, когда использование устройства необходимо в образовательных целях с разрешения учителя либо в экстренных ситуациях.

Власти отмечают, что новые меры направлены на повышение качества обучения, улучшение концентрации внимания учащихся и снижение негативного влияния цифровой среды на детей.