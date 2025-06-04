На автомобильном пункте пропуска "Капланбек", расположенном на границе Казахстана с Узбекистаном, образовались масштабные заторы. Сотни легковых автомобилей стоят в очереди на выезд в связи с массовым возвращением граждан соседних стран на родину для празднования Курбан айт, передает BAQ.KZ.

По информации КГД, наплыв людей и автотранспорта стал причиной перегрузки пункта пропуска. Если в обычные дни "Капланбек" обслуживает до 800 легковых автомобилей, то в праздничные — более 1 100. Поток физических лиц также резко возрос: с 27 до 38 тысяч человек в сутки.

Для стабилизации ситуации казахстанская и узбекская стороны провели переговоры и договорились об увеличении пропускной способности. Сопредельная сторона усилила досмотр, задействовав вдвое больше сотрудников пограничной и таможенной службы.

Власти призывают граждан, планирующих пересечение границы, учитывать текущую нагрузку на КПП и заранее планировать поездки. Несмотря на принятые меры, движение остается затруднённым.

Праздник Курбан айт в 2025 году отмечается 6 июня и традиционно сопровождается ростом миграционной активности в регионе.