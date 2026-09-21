Азиада-2026: где и когда выступят казахстанские спортсмены 21 сентября

Казахстанские спортсмены 21 сентября продолжат выступления на XX летних Азиатских играх в Аичи-Нагое. Расписание соревнований опубликовало Министерство туризма и спорта РК.

Соревнования с участием представителей Казахстана пройдут в нескольких видах спорта. Время указано по Астане.

05:00 — академическая гребля, пляжный волейбол (мужчины и женщины), хоккей на траве — матч Казахстан — Южная Корея (женщины).

05:30 — бадминтон (командные соревнования, мужчины и женщины), триатлон (смешанная эстафета).

05:45 — пулевая стрельба (мужчины).

06:00 — стендовая стрельба (скит, индивидуальные и командные соревнования, мужчины и женщины), каратэ WKF (весовые категории до 61 и до 67 кг, мужчины и женщины), волейбол (женщины), ММА (модерн — до 71 и до 54 кг, традиционный — до 77 кг, мужчины и женщины), настольный теннис (командные соревнования и парный разряд, мужчины и женщины), плавание (50 м на спине, 50 м вольным стилем, 100 м брассом, 200 м комплексным плаванием, эстафета 4×200 м вольным стилем, мужчины и женщины), спортивная гимнастика (отдельные снаряды и многоборье, мужчины).

08:00 — бокс (до 90 кг и свыше 90 кг, мужчины).

08:30 — пулевая стрельба (мужчины).

09:15 — баскетбол 3×3: Казахстан — Шри-Ланка (мужчины).

10:30 — баскетбол 3×3: Казахстан — Монголия (мужчины).

12:05 — водное поло: Казахстан — Япония (женщины).

13:00 — бокс (до 70 кг, мужчины), плавание (50 м на спине, 50 м вольным стилем, 100 м брассом, 200 м комплексным плаванием, мужчины и женщины).

13:50 — каратэ WKF (весовые категории до 61 и до 67 кг, мужчины и женщины).

14:00 — ушу (саньда, мужчины).

Таким образом, 21 сентября казахстанские спортсмены будут представлены как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах Азиатских игр.