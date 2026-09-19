Четыре из четырех: Казахстан громит соперников на шахматной Олимпиаде

Женская сборная Казахстана одержала четвертую победу подряд на шахматной Олимпиаде-2026 в Самарканде. В четвертом туре казахстанские шахматистки обыграли Армению со счетом 3:1. Победы Казахстану принесли Бибисара Асаубаева и Елназ Калиахмет. Для Асаубаевой это была первая победа на нынешней Олимпиаде, а Калиахмет продлила свою победную серию до четырех партий.

Алуа Нурман и Меруерт Камалиденова завершили свои партии вничью. Таким образом, женская сборная Казахстана выиграла все четыре командных матча на старте турнира. Перед пятым туром команда занимает девятое место. В следующем туре казахстанские шахматистки сыграют с Германией, которая находится на шестой позиции.

Успешно завершила четвертый тур и мужская сборная Казахстана. Казахстанцы обыграли Японию со счетом 3,5:0,5. Денис Махнев, Сауат Нургалиев и Даниял Сапенов одержали победы, а Жандос Агманов сыграл вничью. После четырех туров у мужской сборной Казахстана три победы и одно поражение.

Ранее команда обыграла Гаити и Нигерию, а в третьем туре уступила Франции со счетом 0,5:3,5.