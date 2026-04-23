Азиатский банк развития инвестирует $5,4 млрд в проекты Казахстана

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов провёл переговоры с генеральным директором Азиатский банк развития Евгений Жуков на полях экологического саммита в Астана.

Ключевой результат встречи, подтверждение масштабного пакета совместных проектов. Речь идёт о 15 инициативах на сумму около 5,4 млрд долларов, запланированных к реализации в 2026–2029 годах. Проекты охватывают энергетику и смежные отрасли.

Основной акцент сделан на модернизации теплоснабжения. Власти рассчитывают опереться на закон «О теплоэнергетике», принятый в 2024 году, который должен обеспечить более понятные правила для инвестиций и обновления инфраструктуры.

Обсуждались конкретные направления:обновление ТЭЦ, котельных и тепловых сетей, снижение потерь и рост энергоэффективности, разработка региональных схем теплоснабжения.

Отдельный блок касается технологической трансформации. Стороны рассматривают внедрение газовых решений, систем накопления энергии и цифрового управления сетями. Также обсуждается развитие Smart Grid и накопителей электроэнергии на фоне роста доли ВИЭ.

Дополнительно затронуты вопросы финансирования инфраструктуры, привлечения частного капитала, изменения тарифной политики и подготовки специалистов.

В целом переговоры закрепили курс на расширение сотрудничества Казахстана и АБР в энергетике с фокусом на модернизацию и декарбонизацию.