В природном парке "Кызылсай", расположенном в Мангистауской области Казахстана, камеры фотоловушек вновь зафиксировали одного из самых редких и скрытных хищников Азии - пятнистого барса, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz. Это уже четвёртый год подряд, когда уникальное животное появляется в кадре, что позволяет учёным с уверенностью говорить: барс обосновался в заповеднике всерьёз и надолго.

По словам директора парка Мынбергена Каратауова, в апреле 2025 года фотоловушки дважды зафиксировали барса - 21-го и 29-го числа - на территории охраняемой зоны "Манашы". Именно здесь, ещё в 2021 году, хищника впервые удалось запечатлеть на камеру.

"С тех пор мы следим за ним с особым вниманием. Каждый год техника подтверждает, что барс возвращается в эту территорию. Всё указывает на то, что он выбрал заповедник как постоянное место обитания", - подчеркнул Каратауов.

Азиатский (пятнистый) барс, занесённый в Красную книгу, находится под угрозой исчезновения и крайне редко попадает в объективы камер. Его присутствие в "Кызылсае" стало не только научной сенсацией, но и подтверждением успешной работы по охране дикой природы региона.