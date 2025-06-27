На совместном заседании палат Парламента председатель Конституционного Суда Эльвира Азимова в своем выступлении она обозначила ключевые проблемы правовой системы, потребовавшие вмешательства Конституционного Суда, и предложила конкретные шаги по совершенствованию законодательства, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам Азимовой, сегодня 14 итоговых решений Конституционного Суда находятся в процессе исполнения. Они касаются вопросов свободы труда, защиты социальных прав, доступа к госсервису, права собственности, страхования, наследования, а также гарантий для осужденных на юридическую и медицинскую помощь.

"Важно подчеркнуть, что конституционный контроль не заменяет суд или прокуратуру. Он служит правовым ориентиром для защиты конституционных прав граждан в каждом конкретном случае. Итоговые решения Конституционного Суда должны стать неотъемлемой частью законодательного процесса и правоприменительной практики", - подчеркнула председатель Суда.

Азимова сообщила, что в отдельных случаях органы прокуратуры уже восстановили права незаконно уволенных граждан и отменили штрафы, назначенные людям с инвалидностью. В ряде дел были пересмотрены судебные акты.

Одной из позитивных тенденций Азимова назвала решение правительства закрепить за Минюстом координацию исполнения решений Конституционного Суда. Вместе с тем, она призвала госорганы проявлять проактивность – устранять правовые пробелы до начала конституционного производства, особенно в условиях цифровизации и использования ИИ в управлении.

Председатель Конституционного Суда также озвучила ряд законодательных предложений, которые предлагается рассмотреть депутатам.

внести изменения в УПК, Семейный кодекс и другие законы по вопросам присяжных, усыновления, алиментов и указания национальности ребенка;

скорректировать Гражданский кодекс в части игорного бизнеса, страхования и наследования;

пересмотреть положения Социального кодекса, включая учет ухода за ребенком при назначении пенсий;

устранить коллизии между гражданским и социальным законодательством в сфере страхования пенсионных накоплений;

определить правовые последствия погашенной судимости при приеме на госслужбу;

урегулировать вопросы временного ввоза авто, аренды земли и прав человека в УИС;

учитывать правовые позиции КС при рассмотрении законопроектов и концепций.