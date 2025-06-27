Азимова предложила усилить роль Конституционного Суда в законотворчестве
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На совместном заседании палат Парламента председатель Конституционного Суда Эльвира Азимова в своем выступлении она обозначила ключевые проблемы правовой системы, потребовавшие вмешательства Конституционного Суда, и предложила конкретные шаги по совершенствованию законодательства, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
По словам Азимовой, сегодня 14 итоговых решений Конституционного Суда находятся в процессе исполнения. Они касаются вопросов свободы труда, защиты социальных прав, доступа к госсервису, права собственности, страхования, наследования, а также гарантий для осужденных на юридическую и медицинскую помощь.
"Важно подчеркнуть, что конституционный контроль не заменяет суд или прокуратуру. Он служит правовым ориентиром для защиты конституционных прав граждан в каждом конкретном случае. Итоговые решения Конституционного Суда должны стать неотъемлемой частью законодательного процесса и правоприменительной практики", - подчеркнула председатель Суда.
Азимова сообщила, что в отдельных случаях органы прокуратуры уже восстановили права незаконно уволенных граждан и отменили штрафы, назначенные людям с инвалидностью. В ряде дел были пересмотрены судебные акты.
Одной из позитивных тенденций Азимова назвала решение правительства закрепить за Минюстом координацию исполнения решений Конституционного Суда. Вместе с тем, она призвала госорганы проявлять проактивность – устранять правовые пробелы до начала конституционного производства, особенно в условиях цифровизации и использования ИИ в управлении.
Председатель Конституционного Суда также озвучила ряд законодательных предложений, которые предлагается рассмотреть депутатам.
- внести изменения в УПК, Семейный кодекс и другие законы по вопросам присяжных, усыновления, алиментов и указания национальности ребенка;
- скорректировать Гражданский кодекс в части игорного бизнеса, страхования и наследования;
- пересмотреть положения Социального кодекса, включая учет ухода за ребенком при назначении пенсий;
- устранить коллизии между гражданским и социальным законодательством в сфере страхования пенсионных накоплений;
- определить правовые последствия погашенной судимости при приеме на госслужбу;
- урегулировать вопросы временного ввоза авто, аренды земли и прав человека в УИС;
- учитывать правовые позиции КС при рассмотрении законопроектов и концепций.
"Принцип "Закон и Порядок" – это не про жёсткость. Это про правовую предсказуемость. Про равновесие. Про доверие. Сохраняя живую связь между нормой Конституции и её применением, мы сохраняем доверие граждан к закону. А значит, вместе укрепляем нашу государственность, единство и независимость", – сказала в завершение Азимова.
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