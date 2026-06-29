Азия продолжает нагреваться значительно быстрее, чем остальные регионы мира. Экстремально высокие температуры, продолжительные засухи, разрушительные наводнения и ускоренное таяние ледников постепенно становятся привычными явлениями. Об этом говорится в новом докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО) State of the Climate in Asia 2025.

"Мы наблюдаем, как климатические изменения в Азии происходят с беспрецедентной скоростью, и это уже оказывает серьезное влияние на жизнь миллионов людей", – отмечают эксперты ВМО.

По данным специалистов, 2025 год оказался одним из самых теплых за всю историю метеорологических наблюдений на азиатском континенте. Во многих странах были зарегистрированы продолжительные периоды аномальной жары, сильные ливни и масштабные засухи, а в высокогорных районах, включая Тянь-Шань и Памир, продолжается стремительное сокращение ледников.

Эксперты отмечают, что все 23 ледника, за которыми ведутся постоянные наблюдения в высокогорной Азии, в прошлом году вновь потеряли часть своей массы. Основными причинами стали рекордно высокие температуры воздуха и недостаточное количество зимних осадков.

Ученые предупреждают, что это создает серьезную угрозу для водной безопасности Центральной Азии, поскольку именно ледники питают крупнейшие реки региона. Кроме того, возрастает риск прорыва ледниковых озер, селевых потоков и других опасных природных процессов.

Еще одним тревожным сигналом специалисты называют рекордное потепление морей. Температура воды вокруг Азии достигла самого высокого уровня за весь период наблюдений. Летом морские тепловые волны распространились более чем на 10 миллионов квадратных километров, что сопоставимо с площадью Китая или США.

По мнению экспертов, такие изменения могут привести к деградации морских экосистем, снижению рыбных запасов и создать дополнительные риски для населения прибрежных районов.

В докладе также отмечается, что в 2025 году рекордные температуры были зарегистрированы сразу в нескольких странах, включая Японию, Китай и Республику Корея. Одновременно многие регионы Азии столкнулись с масштабными наводнениями, вызванными муссонными дождями и тропическими циклонами, тогда как страны Ближнего Востока переживали сильные засухи и пыльные бури.

Всемирная метеорологическая организация подчеркивает, что последствия изменения климата уже оказывают заметное влияние на экономику, сельское хозяйство, состояние водных ресурсов и здоровье населения. В связи с этим странам региона рекомендуется ускорить развитие систем раннего предупреждения о природных опасностях и активнее внедрять меры по адаптации к меняющимся климатическим условиям.