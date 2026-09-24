АЗРК предложило ужесточить правила для нарушителей конкуренции

В Казахстане предлагают заметно ужесточить наказание за нарушения антимонопольного законодательства. Один из вариантов предусматривает штраф в размере 0,5% годового дохода компании-нарушителя, передает BAQ.KZ.

Изменения готовит Агентство по защите и развитию конкуренции. Они вошли в Шестой антимонопольный пакет.

Одновременно предлагается увеличить срок антимонопольных расследований. Сейчас он составляет три месяца, после поправок расследование сможет длиться до девяти месяцев с возможностью продления еще на три.

В законопроект хотят включить антимонопольный аудит и обязательный комплаенс для компаний, которые уже допустили нарушения.

Еще одно предложение касается коллективных исков. Такой механизм должен дать возможность объединять требования нескольких пострадавших в одном процессе.

Глава АЗРК Марат Омаров объяснил логику реформы.

«Мы стремимся создать прозрачные правила игры, где нарушать закон станет попросту невыгодно», - подчеркнул Марат Омаров.

Отдельное направление касается цифровых рынков. АЗРК разрабатывает подходы к их регулированию и внедряет цифровые инструменты, включая решения на основе искусственного интеллекта.

Реформа должна изменить сразу несколько элементов антимонопольного контроля, от расследований и штрафов до профилактики нарушений.