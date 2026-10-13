АЗРК предупредило inDrive после резкого роста цен на поездки

Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан направило сервису inDrive письменное предостережение о недопустимости действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства и ущемлению прав потребителей.

Поводом стали сообщения СМИ о резком повышении стоимости поездок 11 октября 2026 года на фоне временной недоступности сервиса «Яндекс Go». В результате увеличения спроса на альтернативные платформы в отдельных случаях цены на поездки через inDrive выросли почти втрое.

Особенность бизнес-модели inDrive заключается в том, что стоимость поездки определяется по соглашению между пассажиром и водителем. На фоне нехватки свободных автомобилей водители стали предлагать более высокие тарифы.

По информации компании, распространенной в СМИ, для стабилизации ситуации сервис снизил комиссию до минимального уровня, покрывающего обязательные налоги, а также ограничил максимальный диапазон торга.

В Агентстве отмечают, что рынок агрегаторов такси в Казахстане характеризуется высокой концентрацией. Поэтому обеспечение доступности услуг и предотвращение необоснованного роста цен имеют особое значение для защиты интересов потребителей.

Международная практика предусматривает применение механизмов сдерживания резкого повышения тарифов в чрезвычайных ситуациях и при возникновении непредвиденных обстоятельств.

Согласно статье 174 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, действия участников рынка, приводящие к ущемлению законных прав неопределенного круга потребителей, могут содержать признаки нарушения законодательства в области защиты конкуренции.

В связи с этим Агентство направило inDrive предостережение в соответствии с пунктом 1 статьи 198 Предпринимательского кодекса.

В ведомстве подчеркнули, что мера носит превентивный характер и направлена на предупреждение возможных нарушений, защиту прав потребителей и обеспечение добросовестной конкуренции на рынке услуг агрегаторов такси.