АЗРК предупредило inDrive после резкого роста цен на поездки
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Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан направило сервису inDrive письменное предостережение о недопустимости действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства и ущемлению прав потребителей.
Поводом стали сообщения СМИ о резком повышении стоимости поездок 11 октября 2026 года на фоне временной недоступности сервиса «Яндекс Go». В результате увеличения спроса на альтернативные платформы в отдельных случаях цены на поездки через inDrive выросли почти втрое.
Особенность бизнес-модели inDrive заключается в том, что стоимость поездки определяется по соглашению между пассажиром и водителем. На фоне нехватки свободных автомобилей водители стали предлагать более высокие тарифы.
По информации компании, распространенной в СМИ, для стабилизации ситуации сервис снизил комиссию до минимального уровня, покрывающего обязательные налоги, а также ограничил максимальный диапазон торга.
В Агентстве отмечают, что рынок агрегаторов такси в Казахстане характеризуется высокой концентрацией. Поэтому обеспечение доступности услуг и предотвращение необоснованного роста цен имеют особое значение для защиты интересов потребителей.
Международная практика предусматривает применение механизмов сдерживания резкого повышения тарифов в чрезвычайных ситуациях и при возникновении непредвиденных обстоятельств.
Согласно статье 174 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, действия участников рынка, приводящие к ущемлению законных прав неопределенного круга потребителей, могут содержать признаки нарушения законодательства в области защиты конкуренции.
В связи с этим Агентство направило inDrive предостережение в соответствии с пунктом 1 статьи 198 Предпринимательского кодекса.
В ведомстве подчеркнули, что мера носит превентивный характер и направлена на предупреждение возможных нарушений, защиту прав потребителей и обеспечение добросовестной конкуренции на рынке услуг агрегаторов такси.
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