Агентство по защите и развитию конкуренции начало расследование в отношении ТОО "Documentolog" после жалоб участников рынка систем электронного документооборота, передает BAQ.KZ.

Выяснилось, что компания три года блокировала обмен документами с другими системами (Work Space, Meta Doc, Somnium) и принимала документы только через собственный платный шлюз. В 2021–2024 годах "Documentolog" занимала доминирующее положение на рынке.

Несмотря на уведомление о признаках злоупотребления, компания не признала нарушения. Суд первой инстанции отказал в прекращении дела. После вмешательства Министерства цифрового развития практика блокировки документов была прекращена, однако лицензии на программное обеспечение переданы без исключительных прав, что, по мнению участников рынка, может сохранять монополию.

АЗРК подготовило рекомендации и направило их в уполномоченные госорганы. Работа по обеспечению конкуренции на рынке электронного документооборота продолжается.