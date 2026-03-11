В результате мониторинга выяснилось, что СПК осуществляло инвестиционную деятельность, связанную с выдачей займов сельскохозяйственным предпринимателям в рамках программы «Ауыл Аманаты» (финансовый лизинг), без согласования с антимонопольным органом.

– Вместе с тем, согласно статье 192 Предпринимательского кодекса РК, расширение или изменение видов деятельности организаций с государственным участием допускается только с согласия антимонопольного органа.

Департаментом в адрес СПК вынесено предписание об устранении нарушений, которое в настоящее время исполнено, – сообщили в АЗРК.