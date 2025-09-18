В Петропавловске на одной из автозаправочных станций сети Qazaq Oil (TOO "PetroRetail") выявлены нарушения при отпуске топлива. Проверку провёл Департамент Комитета технического регулирования и метрологии по Северо-Казахстанской области после обращения местного жителя.

Во время внеплановой инспекции специалисты провели контрольные замеры объема топлива, отпускаемого через топливораздаточные колонки (ТРК), используя поверенный мерник на 20 литров. Согласно нормам, допустимая погрешность при таком объёме составляет не более ±80 мл. Однако на практике оказалось иначе.

По результатам измерений на ТРК №1 недолив составил 120 мл, а на ТРК №4 — уже 140 мл, что значительно превышает установленные стандарты. Нарушение метрологических требований повлекло за собой административное наказание.

В результате TOO "PetroRetail" было оштрафовано на сумму 1 179 600 тенге в рамках сокращённого производства. Компания исполнила предписание в установленные сроки: были проведены работы по перенастройке оборудования и внеочередная поверка колонок.