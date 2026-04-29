Бабиш заявил о "крайней заинтересованности в поставках нефти" из Казахстана

Глава государства отметил высокий потенциал для дальнейшего укрепления двусторонних отношений, передает BAQ.kz.

"Полагаю, что будущее нашего политического и экономического сотрудничества весьма многообещающее. Отрадно, что наши миссии в ООН, ОБСЕ и других международных организациях тесно взаимодействуют и поддерживают постоянный диалог. Имеется хороший задел для развития связей во многих сферах", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что Чехия является одним из ключевых торговых партнеров Казахстана в Европейском союзе.

"Динамика товарооборота положительная. Конечно, мы будем и впредь содействовать наращиванию торгово-экономических связей. Сегодня в Казахстане активно работают более 190 чешских компаний, включая таких флагманских инвесторов, как Škoda, Omnipol, Tatra, Excalibur Army (EA), ZVVZ и других давних промышленных партнеров. Уверяю, что в Казахстане открываются широкие возможности для реализации совместных проектов", – заявил Президент.

Премьер-министр Чехии подчеркнул стратегическое значение Казахстана для своей страны.

"Мы считаем Казахстан стратегическим партнером. Убежден, что совместными усилиями мы сможем увеличить товарооборот между нашими странами. Прежде всего, мы хотели бы укрепить сотрудничество в энергетической сфере. Крайне заинтересованы в долгосрочных поставках нефти. Безусловно, Казахстан также представляет для нас интерес как крупнейший производитель урана в мире, поскольку наша стратегия развития энергетической сферы опирается на атомную энергетику", – сказал Андрей Бабиш.

Он также отметил, что Казахстан сформировал устойчивую и диверсифицированную систему энергетической безопасности и подтвердил готовность чешских компаний участвовать в совместных проектах.

Что еще обсудили

Стороны обсудили сотрудничество в промышленности, нефти и газе, атомной энергетике, транспорте, логистике, цифровизации, сельском хозяйстве и здравоохранении.

Отдельное внимание было уделено гуманитарным и экологическим инициативам. Президент выразил благодарность чешской стороне за участие в проекте по реинтродукции лошади Пржевальского.

Также Чехия заявила о намерении содействовать упрощению визового режима для граждан Казахстана.

По итогам переговоров стороны договорились подготовить перечень совместных проектов. Андрей Бабиш пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить Чехию с официальным визитом.