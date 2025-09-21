В столице состоялось торжественное открытие Парка мира и согласия — символа дружбы и единства народов и конфессий Казахстана, передает BAQ.KZ. Одним из ярких моментов мероприятия стала акция в рамках экологического месячника "Таза Қазақстан", к которой присоединилась легендарная группа Backstreet Boys, сообщает акимат Астаны.

Музыканты вместе с горожанами высадили деревья, поддержав инициативу по созданию зелёного будущего столицы.

Нам приятно стать частью этого важного дела, — отметили участники группы.

Парк мира и согласия стал новым культурным пространством города: здесь расположены туннель "Звёздное небо", памятник "Древо жизни" и каскадный водопад. Экологический месячник "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка" продлится в столице до 11 октября.