Багажный скандал в Алматы-1 обернулся чисткой среди начальства
Председатель правления АО «Пассажирские перевозки» Дияр Нусипкожанов прокомментировал ситуацию, связанную с досудебным расследованием в багажном отделении станции Алматы-1, передает BAQ.KZ.
Компания заявила, что оказывает полное содействие органам внутренних дел и проводит комплексные проверки в сфере багажных перевозок, придерживаясь принципа нулевой терпимости к коррупции. Каждое выявленное нарушение получило принципиальную оценку.
По итогам внутреннего служебного расследования в сентябре 2025 года трудовой договор был расторгнут с одним из сотрудников багажного отделения. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечены ряд руководителей, включая заместителя директора по багажным перевозкам филиала «Южный», начальника Южного регионального участка — начальника отдела организации багажных перевозок, приёмосдатчика груза и багажа, а также заведующего багажным отделением.
Глава компании подчеркнул, что уже внедряются цифровые решения для повышения прозрачности оформления и перевозки багажа. Склад функционирует в штатном режиме, а грузы направлены получателям без задержек.
