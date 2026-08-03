Багдат Мусин: навыки работы с искусственным интеллектом сегодня необходимы каждому

Навыки программирования и работы с искусственным интеллектом сегодня необходимы каждому, кто планирует строить успешную карьеру. Такое мнение высказал президент Федерации спортивного программирования Казахстана Багдат Мусин в кулуарах Международной олимпиады по искусственному интеллекту IOAI 2026 в Астане, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, высшее образование по-прежнему остается важной основой для профессионального развития, однако сегодня практически любой специалист должен владеть современными цифровыми компетенциями.

«Высшее образование обязательно нужно. Но навыки в области компьютерных наук, программирования и искусственного интеллекта сегодня необходимы как воздух любому человеку, который хочет построить карьеру. При этом это не отменяет важности глубоких знаний в физике, химии, биологии и других науках», – отметил Багдат Мусин.

По его мнению, самые значимые научные открытия будущего будут появляться на стыке разных дисциплин, где классические науки объединяются с современными технологиями.

В качестве примера Мусин рассказал, что советует своим детям изучать не только профильные предметы, но и программирование.

«Одному из своих детей я посоветовал углубленно изучать биологию, а также освоить язык программирования Python и искусственный интеллект. Чтобы совершать большие открытия в фармацевтике или естественных науках, необходимо владеть и технологиями. Самые важные открытия будут рождаться именно на стыке наук», – сказал он.

Напомним, с 2 по 8 августа в Астане проходит 3-я Международная олимпиада по искусственному интеллекту (IOAI 2026) под эгидой ЮНЕСКО. В соревнованиях участвуют представители 106 стран и территорий. Всего зарегистрировано 126 национальных команд, в состав которых входят около 500 школьников, а также руководители команд, международные эксперты и члены жюри.

Ранее Багдат Мусин заявил, что участники международных олимпиад по искусственному интеллекту имеют в 1500 раз больше шансов стать миллиардерами и основателями крупных технологических компаний.