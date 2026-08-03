Багдат Мусин получил награду Международной олимпиады по искусственному интеллекту

Президент Федерации спортивного программирования Казахстана Багдат Мусин удостоен специальной награды Международной олимпиады по искусственному интеллекту (IOAI) за вклад в организацию мирового соревнования в Астане. Об этом было объявлено на церемонии открытия IOAI 2026, передает корреспондент BAQ.KZ.

Награду Багдату Мусину вручила председатель Международного совета IOAI, сооснователь Европейской юниорской олимпиады по информатике (eJOI) и член правления Болгарской ассоциации олимпиад по естественным наукам Елена Маринова.

Выступая на церемонии, она отметила, что за три года Международная олимпиада по искусственному интеллекту превратилась в одну из самых быстрорастущих образовательных площадок в мире.

По словам Мариновой, первая олимпиада в Болгарии объединила представителей 33 стран, вторая в Пекине – 61 страны, а в этом году Казахстан принял уже более 100 стран и территорий, благодаря чему нынешняя олимпиада стала крупнейшей международной научной олимпиадой такого формата.

«Несколько лет назад первая олимпиада прошла в Болгарии и объединила 33 страны. Вторая, состоявшаяся в Китае, стала важным этапом развития. В этом году Казахстан принимает уже более 100 стран и территорий. Это крупнейшая научная олимпиада такого уровня», – сказала Елена Маринова.

Она подчеркнула, что проведение соревнований в Астане стало возможным благодаря последовательной государственной политике Казахстана в сфере цифровизации, развитию искусственного интеллекта и инвестициям в современную технологическую инфраструктуру.

«Казахстан и IOAI вместе демонстрируют, что инвестиции в таланты, образование и передовую цифровую инфраструктуру создают возможности не только для одной страны, но и для всего мирового сообщества в сфере искусственного интеллекта», – отметила председатель Международного совета IOAI.

Елена Маринова выразила благодарность Президенту Казахстана, Правительству страны, Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития, а также Федерации спортивного программирования Казахстана за организацию олимпиады.

Отдельно она поблагодарила организаторов, научный комитет, волонтёров, международное жюри и партнёров мероприятия, подчеркнув, что их работа позволила провести соревнования на мировом уровне.

Завершая выступление, Маринова пригласила на сцену президента Федерации спортивного программирования Казахстана Багдата Мусина и вручила ему специальную награду за проведение III Международной олимпиады по искусственному интеллекту в Астане. По словам председателя Международного совета IOAI, Казахстану удалось сделать то, что ещё недавно казалось невозможным, – собрать на одной площадке представителей более ста стран мира.