Бахтиер Зайнутдинов официально стал игроком московского "Динамо". Он перешел в российский клуб из турецкого "Бешикташа". Контракт подписан до лета 2029 года с опцией продления еще на один сезон. Сумма трансфера, по данным различных источников, составила от 2,5 до 2,8 миллиона евро без учета бонусов. В "Динамо" Зайнутдинов перешел с турецкого "Бешикташа". Подробнее о его переходе в РПЛ в материале корреспондента BAQ.KZ.

Смена тренеров

Ветеран казахстанского футбола Булат Есмагамбетов вспоминает, что при переходе Зайнутдинова из московского ЦСКА в "Бешикташ" ожидания были высокими — казалось, что в новом клубе он сможет раскрыться с новой стороны. Поскольку в составе ЦСКА казахстанец проявил себя уверенно, переезд в чемпионат Турции выглядел вполне логичным и закономерным шагом в его карьере. Однако что-то пошло не так, и Зайнутдинов потерял место в основном составе.

За два года он так и не заиграл в Турции на том уровне, который от него ожидали. Но и здесь не все зависело от него. Частая смена тренеров сыграла свою роль.

"В какой-то момент он, возможно, проиграл конкуренцию, а затем помешала и травма. Плюс в "Бешикташе" часто менялись главные тренеры после неудачного старта сезона. Всё это наложилось одно на другое. Позже он вроде бы хотел перезапустить карьеру, но не получилось. Можно сказать, что "Бешикташ" — это просто не его клуб", — говорит Булат Есмагамбетов.

Спортивный комментатор Эльдар Аманбаев отмечает, что у Зайнутдинова карьера в Турции не сложилась в том числе и из-за того, что в клубе часто менялись тренеры.

""Бешикташ" — команда, которая очень часто меняет тренеров. Если вспомнить навскидку, то с момента перехода Бахтиера в клуб там сменилось три-четыре наставника. Один из них — Сульшер — сразу дал понять, что на Бахтиера не рассчитывает. Поэтому, думаю, для самого него главным было получить стабильную игровую практику. Именно поэтому он и перешел в московское "Динамо" к хорошо знакомому тренеру, с которым они работали вместе в "Ростове"", — говорит эксперт.

Переход в РПЛ

На решение Зайнутдинова перейти в "Динамо" могло повлиять и то, что главным тренером клуба является Валерий Карпин.

"Карпин прекрасно знает возможности Бахтиера, и, на мой взгляд, для него самым важным было оказаться в клубе, где он сможет стабильно играть", — говорит Эльдар Аманбаев.

По его мнению, скорее всего, Бахтиер будет выступать за "Динамо" на позиции защитника — левого или левого центрального, в зависимости от того, какую схему выберет Карпин: с пятью защитниками или с четырьмя.

"В последней встрече Бахтиер как раз играл в обороне. Думаю, что и в дальнейшем в российском клубе он будет действовать именно в защите", — говорит комментатор.

Булат Есмагамбетов отмечает также, что на решение футболиста мог повлиять тренер "Динамо".

"Ему хотелось вернуться в знакомый чемпионат к знакомому тренеру, чтобы немного перезапустить свою карьеру. Сейчас для него особенно важно доверие тренера и получение игровой практики, ведь в "Бешикташе" он практически не играл на протяжении двух лет. Теперь нужно снова набирать игровой тонус. Всё остальное уже зависит только от него", — говорит эксперт.

По словам Эльдара Аманбаева, даже когда Бахтиер не находился в игровом тонусе, он всегда добросовестно тренировался, хорошо себя показывал и уверенно выглядел на поле.

Он отметил, что у футболиста была травма, но выразил надежду, что тот полностью её залечил. Также он уверен, что Бахтиер сможет принести пользу "Динамо" и, в первую очередь, сборной Казахстана.