Бахтияр Мухаметкалиев назначен вице-министром искусственного интеллекта и цифрового развития РК
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Постановлением Правительства Республики Казахстан Мухаметкалиев Бахтияр Абаевич назначен на должность вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития РК. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РК, передает BAQ.KZ.
Бахтияр Мухаметкалиев родился в 1990 году в Бостандыкском районе Алматинской области. Окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова и Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина.
Трудовая деятельность начал в 2010 году главным специалистом АО "Казпочта", г. Алматы.
2010–2020 гг. – работал на различных должностях в АО "Казпочта": от главного специалиста до исполнительного директора по ИТ-инфраструктуре и директора департамента E-commerce.
2021–2022 гг. – управляющий директор НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".
2022–2023 гг. – заведующий Отделом контроля и документационного обеспечения Канцелярии Премьер-Министра РК.
2023–2025 гг. – заведующий Отделом контроля и документационного обеспечения Аппарата Правительства РК.
С мая 2025 года по настоящее время работал генеральным директором РГП на ПХВ "Центр поддержки цифрового правительства" Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК.
Самое читаемое
- 18 инвестпроектов сельского хозяйства запустят в Жамбылской области
- В Алматы приступили к демонтажу незаконного жилого комплекса
- Алматы показали в популярном испанском телешоу Telemadrid
- Участковый Петропавловска Мурат Арыков укрепляет доверие и порядок в своем городе
- 16 инвестпроектов запустят в одном из районов Атырауской области