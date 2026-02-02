Постановлением Правительства Республики Казахстан Мухаметкалиев Бахтияр Абаевич назначен на должность вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития РК. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РК, передает BAQ.KZ.



Бахтияр Мухаметкалиев родился в 1990 году в Бостандыкском районе Алматинской области. Окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова и Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина.

Трудовая деятельность начал в 2010 году главным специалистом АО "Казпочта", г. Алматы.

2010–2020 гг. – работал на различных должностях в АО "Казпочта": от главного специалиста до исполнительного директора по ИТ-инфраструктуре и директора департамента E-commerce.

2021–2022 гг. – управляющий директор НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

2022–2023 гг. – заведующий Отделом контроля и документационного обеспечения Канцелярии Премьер-Министра РК.

2023–2025 гг. – заведующий Отделом контроля и документационного обеспечения Аппарата Правительства РК.

С мая 2025 года по настоящее время работал генеральным директором РГП на ПХВ "Центр поддержки цифрового правительства" Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК.