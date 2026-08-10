Бахыт Есимова получила новое назначение в Администрации Президента
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил Есимову Бахыт заведующей отделом Администрации Президента.
«Распоряжением Главы государства Есимова Бахыт Амангельдиновна назначена заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан», – сообщили в Акорде.
Что известно о Бахыт Есимовой
Она родилась 29 января 1984 года в селе Майкайын Баянаульского района Павлодарской области.
Окончила Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет и Калифорнийский университет в США.
Трудовую деятельность начала в 2006 году в Конгрессе молодежи Казахстана. Работала менеджером, а затем руководителем аппарата исполнительного директора.
В 2007-2008 годах была экспертом АО «Центр развития торговой политики».
С 2008 по 2010 год занимала должность начальника управления стратегического планирования и связей с общественностью Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.
В марте 2010 года перешла на работу в Акмолинскую область, где стала заместителем начальника управления координации занятости и социальных программ. С марта 2011 года возглавляла это управление.
С июня 2013 года по 2015 год работала руководителем аппарата акима Акмолинской области.
В 2015 году возглавила управление внутренней политики Астаны. На этой должности работала до сентября 2020 года.
С сентября 2020 года по май 2022 года была заместителем акима Костанайской области.
С мая 2022 года занимала должность заместителя заведующего Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан.