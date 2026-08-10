Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил Есимову Бахыт заведующей отделом Администрации Президента.

«Распоряжением Главы государства Есимова Бахыт Амангельдиновна назначена заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан», – сообщили в Акорде.

Что известно о Бахыт Есимовой

Она родилась 29 января 1984 года в селе Майкайын Баянаульского района Павлодарской области.

Окончила Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет и Калифорнийский университет в США.

Трудовую деятельность начала в 2006 году в Конгрессе молодежи Казахстана. Работала менеджером, а затем руководителем аппарата исполнительного директора.

В 2007-2008 годах была экспертом АО «Центр развития торговой политики».

С 2008 по 2010 год занимала должность начальника управления стратегического планирования и связей с общественностью Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.

В марте 2010 года перешла на работу в Акмолинскую область, где стала заместителем начальника управления координации занятости и социальных программ. С марта 2011 года возглавляла это управление.

С июня 2013 года по 2015 год работала руководителем аппарата акима Акмолинской области.

В 2015 году возглавила управление внутренней политики Астаны. На этой должности работала до сентября 2020 года.

С сентября 2020 года по май 2022 года была заместителем акима Костанайской области.

С мая 2022 года занимала должность заместителя заведующего Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан.