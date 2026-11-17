Лекарства, которые десятилетиями спасали людей от опасных инфекций, постепенно теряют эффективность. Бактерии всё чаще перестают реагировать на антибиотики, и болезни, которые раньше успешно лечили, могут вновь стать смертельно опасными. По прогнозам, к 2050 году устойчивость к противомикробным препаратам может привести к десяткам миллионов смертей, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, с устойчивостью бактерий к лекарствам уже связано более 4,7 миллиона смертей ежегодно. Если ситуацию не удастся изменить, в период до 2050 года лекарственно-устойчивые инфекции могут стать причиной до 39 миллионов смертей.

Проблема грозит не только человеческими потерями. Ежегодный ущерб мировой экономике может достигнуть 3,4 триллиона долларов. Особенно сильно последствия могут затронуть страны с низким и средним уровнем дохода.

Почему привычные лекарства перестают работать

Устойчивость к противомикробным препаратам возникает, когда бактерии, вирусы, грибки и паразиты перестают реагировать на лекарства, предназначенные для борьбы с ними.

Особую тревогу вызывает устойчивость бактерий к антибиотикам. В результате даже привычные инфекции становится сложнее лечить, а в некоторых случаях эффективных вариантов терапии может не остаться.

Распространению устойчивости способствует неправильное и чрезмерное использование противомикробных препаратов. Например, приём антибиотиков без назначения врача или их применение против вирусных инфекций, на которые они не действуют.

При этом проблема выходит далеко за пределы больниц. Устойчивые микроорганизмы могут распространяться через воду, почву, продукты питания и окружающую среду.

Что предлагают делать

В ВОЗ подчёркивают, что остановить распространение лекарственной устойчивости усилиями одних врачей невозможно. Необходима совместная работа медицинских работников, ветеринаров, фермеров, экологов, учёных и государственных органов.

Среди основных мер – ответственное использование антибиотиков, улучшение санитарных условий, безопасная утилизация лекарств, снижение загрязнения окружающей среды, а также разработка новых методов диагностики и вакцин.

С 18 по 24 ноября во всём мире пройдёт Неделя повышения осведомлённости о проблеме устойчивости к противомикробным препаратам. В 2026 году её главная тема – общая ответственность за сохранение эффективности лекарств.

Специалисты напоминают: антибиотики необходимо принимать только по назначению врача. Они не помогают при гриппе и большинстве обычных простуд, поскольку эти заболевания вызываются вирусами.