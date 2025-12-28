Власти Азербайджана заявили о намерении продолжить процесс нормализации отношений с Арменией в 2026 году, отметив достигнутый прогресс "на местах", передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews. Об этом сообщил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на ежегодной пресс-конференции, подводя итоги уходящего года.

По словам главы МИД, 2025 год стал результативным для мирного диалога, в том числе после подписания ключевых договорённостей в Вашингтоне в августе. В качестве практического шага Байрамов отметил начало экспорта азербайджанских нефтепродуктов в Армению по железной дороге через Грузию — первого за десятилетия. Он подчеркнул, что Баку считает возможным расширение торгово-экономического сотрудничества и в других сферах.

Министр также сообщил о прогрессе в делимитации границы: стороны уже согласовали около 12 километров линии соприкосновения и договорились вести процесс поэтапно с севера на юг. Параллельно продолжается работа над восстановлением железнодорожного сообщения между западными регионами Азербайджана и Нахичеванью — по словам Байрамова, азербайджанская железнодорожная инфраструктура должна выйти к границе с Арменией в 2026 году. Кроме того, стороны рассчитывают на продолжение экспертных обменов и контактов как основы для долгосрочного мира.