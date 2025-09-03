Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек в кулуарах Мажилиса высказался о необходимости поддержки казахстанского мессенджера Aitu. По его словам, это не просто ещё одна платформа для общения, а стратегически важный проект в условиях цифровизации, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Мы должны понять одну вещь: это отечественный продукт. Все остальные мессенджеры – иностранного производства. Президент многократно говорил о необходимости перехода к цифровому Казахстану, внедрения искусственного интеллекта. Сейчас готовится Цифровой кодекс. Если в такой важный момент мы не поддержим отечественный продукт, то когда мы его поддержим?", – отметил депутат.

Он подчеркнул, что WhatsApp и другие популярные приложения являются зарубежными разработками, тогда как Aitu создан в Казахстане и уже получил поддержку на высшем уровне.