Бакытжан Базарбек: Если не поддержим Aitu сейчас, то когда?
Депутат уверен, что чем больше отечественных продуктов, тем быстрее будет развиваться цифровизация.
Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек в кулуарах Мажилиса высказался о необходимости поддержки казахстанского мессенджера Aitu. По его словам, это не просто ещё одна платформа для общения, а стратегически важный проект в условиях цифровизации, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
"Мы должны понять одну вещь: это отечественный продукт. Все остальные мессенджеры – иностранного производства. Президент многократно говорил о необходимости перехода к цифровому Казахстану, внедрения искусственного интеллекта. Сейчас готовится Цифровой кодекс. Если в такой важный момент мы не поддержим отечественный продукт, то когда мы его поддержим?", – отметил депутат.
Он подчеркнул, что WhatsApp и другие популярные приложения являются зарубежными разработками, тогда как Aitu создан в Казахстане и уже получил поддержку на высшем уровне.
"Тем более Президент сам поддержал. Чем больше у нас будет отечественных продуктов, тем сильнее мы будем усиливать цифровизацию", – добавил Базарбек.
