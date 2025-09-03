  • 3 Сентября, 14:55

Бакытжан Базарбек: Если не поддержим Aitu сейчас, то когда?

Депутат уверен, что чем больше отечественных продуктов, тем быстрее будет развиваться цифровизация.

Сегодня, 13:55
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
bluescreen.kz Сегодня, 13:55
Сегодня, 13:55
100
Фото: bluescreen.kz

Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек в кулуарах Мажилиса высказался о необходимости поддержки казахстанского мессенджера Aitu. По его словам, это не просто ещё одна платформа для общения, а стратегически важный проект в условиях цифровизации, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Мы должны понять одну вещь: это отечественный продукт. Все остальные мессенджеры – иностранного производства. Президент многократно говорил о необходимости перехода к цифровому Казахстану, внедрения искусственного интеллекта. Сейчас готовится Цифровой кодекс. Если в такой важный момент мы не поддержим отечественный продукт, то когда мы его поддержим?", – отметил депутат.

Он подчеркнул, что WhatsApp и другие популярные приложения являются зарубежными разработками, тогда как Aitu создан в Казахстане и уже получил поддержку на высшем уровне.

"Тем более Президент сам поддержал. Чем больше у нас будет отечественных продуктов, тем сильнее мы будем усиливать цифровизацию", – добавил Базарбек.

Самое читаемое

Наверх