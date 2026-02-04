На заседании Мажилиса депутат Бакытжан Базарбек выступил с опровержением распространённого в социальных сетях фейка о том, что проект новой Конституции якобы открывает возможность продажи земли иностранцам или даёт Президенту и будущему Курултаю право распоряжаться землями, передает BAQ.KZ.

По его словам, эти утверждения являются "наглой ложью" и "сознательной дезинформацией".

– В действующем проекте Конституции нет ни одной нормы, которая позволяет продавать землю, снимает запреты или даёт такие полномочия Президенту. Действующая статья 6 Конституции без изменений легла в основу статьи 8 проекта новой Конституции. Земля и её недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство. Земли может находиться также в частной собственности на основаниях, условиях и в пределах, установленных законом, — подчеркнул депутат.

Депутат отметил, что запрет на предоставление сельскохозяйственных земель иностранцам закреплён Земельным кодексом (статья 24) и проект Конституции этот запрет не отменяет, не ослабляет и не пересматривает. Любые случаи незаконного предоставления земли иностранцам будут подвергнуты строгой правовой оценке.

– В рамках прямого поручения Президента мы последовательно наводим порядок в земельной сфере. За последние четыре года государству возвращено более 14 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель. Земля была, есть и останется национальным достоянием, — подчеркнул мажилисмен.

Депутат призвал граждан обращаться в комиссию при обнаружении нарушений и подчеркнул, что земельные вопросы больше не решаются "тихо и кулуарно".