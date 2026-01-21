Заместитель Премьер-Министра - Министр культуры и информации Аида Балаева на заседании Правительства сообщила о мерах по усилению контроля за финансированием медорганизаций, передает BAQ.KZ.

Аида Балаева подчеркнула, что министерство здравоохранения, согласно поручению Президента, переходит к планированию медицинской помощи на основе реальных потребностей населения, демографических и миграционных данных.

"Объемы финансирования будут направляться наиболее эффективным государственным и надежным частным медицинским организациям.

С целью предотвращения двойных оплат и обеспечения эффективной отчетности будет внедрен единый цифровой контроль. Данные о двойных платежах будут сопоставляться, а информация из всех источников финансирования — интегрироваться. Обратная связь с пациентами будет осуществляться через мобильное приложение. Одновременно будет усилен контроль качества и ужесточены лицензионные требования. Эти меры направлены на формирование справедливой, прозрачной и эффективной системы финансирования, а также на повышение качества медицинских услуг и укрепление здоровья населения", - сказала Аида Балаева.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов поручил передать Фонд социального медицинского страхования Минфину. Проведенный Министерством финансов IT-аудит информационных систем оказания медицинских услуг выявил ряд системных нарушений.