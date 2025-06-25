На заседании Правительства министр культуры и информации Аида Балаева рассказала о гражданской активности в рамках экологической кампании "Таза Қазақстан". Особый акцент был сделан на вовлечение общественности в защиту окружающей среды, передает BAQ.KZ.

По словам министра, в акции "Общественный эко-контроль" приняли участие около 4 тысяч членов общественных советов. В рамках инициативы проведен мониторинг объектов историко-культурного наследия и туризма, а также организован общественный контроль за благоустройством и деятельностью в сфере недропользования. Кроме того, более 3 тысяч человек присоединились к волонтерскому эко-челленджу "10 экологических привычек" в соцсетях.

Также в рамках масштабного эко-марафона "Чистые берега" проведено свыше 80 мероприятий по всей стране.

Отдельное внимание уделяется молодежи. 21 апреля Глава государства вручил благодарственные письма наиболее активным участникам акции "Таза Қазақстан". В 2025 году сезонной занятостью планируется охватить свыше 35 тысяч молодых людей. А с 2026 года будет расширена сеть молодежных трудовых отрядов инженерно-технической, аграрной, строительной и педагогической направленности.