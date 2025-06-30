В ходе совместного заседания палат Парламента председатель Мажилиса Ерлан Кошанов заявил, что обновление Налогового, Бюджетного и Водного кодексов стало практическим воплощением ключевых реформ, инициированных Президентом Касым-Жомартом Токаевым, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам спикера, новый Налоговый кодекс разрабатывался в условиях беспрецедентной открытости: в его обсуждении приняли участие более 300 специалистов и представителей различных отраслей. Результатом работы стало внедрение прогрессивной шкалы подоходного налога и дифференцированной корпоративной ставки, что отразило принцип социальной справедливости. Для граждан с низкими доходами предусмотрены значительные налоговые послабления. Также освобождены от налогообложения пенсионные выплаты и ряд социально значимых товаров и услуг, включая лекарства и медицинскую помощь.

"Мы достигли баланса: не допустили давления на бизнес, но усилили фокус на устойчивости экономики и благополучии граждан", – подчеркнул Кошанов.

Он также отметил, что принятый Бюджетный кодекс стал основой для повышения эффективности бюджетного планирования. Сокращены сроки процедур, снижены административные барьеры, а также расширена финансовая автономия регионов. По словам председателя Мажилиса, налоговые поступления на местах растут, а открытость бюджетного процесса усиливается.

Особое внимание Ерлан Кошанов уделил новому Водному кодексу. Он напомнил, что Глава государства неоднократно поднимал вопрос нехватки водных ресурсов и важности их рационального использования. Новый кодекс направлен на сохранение, развитие и экономное потребление воды, в том числе за счёт внедрения технологий повторного использования и снижения потерь.