Балхаш - курортный город на берегу озера Балхаш столкнулся с настоящим нашествием комаров, которое превратило летний отдых в настоящий кошмар для местных жителей и туристов, передает BAQ.KZ со ссылкой на КТК. Огромные стаи кровососущих насекомых заполонили самые оживленные места города - площади, парки и скверы, вынуждая людей массово обращаться в акимат с жалобами и требованиями срочно принять меры.

Жители рассказывают, что уже практически все защитные средства в магазинах раскуплены, однако даже это слабо помогает в борьбе с надоедливыми кровопийцами. Днем жара не позволяет комфортно находиться на улице, а вечером выйти из дома становится невозможно из-за атакующих комаров. Особенно страдают дети - родители стараются держать их в помещениях, чтобы избежать укусов и аллергических реакций.

В социальных сетях горожане активно требуют от администрации провести масштабную дезинсекцию. В ответ чиновники отметили, что профилактические обработки проводились еще в апреле и мае, однако в этом году комары проявляют удивительную живучесть, и эффект от дезинсекции оказался недолгим.