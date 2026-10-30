Балхаш перестал мелеть?

За последние три года в озеро Балхаш поступило около 40 млрд кубометров воды. Благодаря этому удалось стабилизировать его уровень. В Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана рассказали, сколько воды получает озеро и что предпринимается для его сохранения.

В 2024 году в Балхаш направили порядка 15,9 млрд кубометров воды, в 2025 году около 13,9 млрд. С начала 2026 года объем поступившей воды превысил 9,7 млрд кубометров.

Основной приток обеспечивает река Или, сток которой регулируется Капшагайским водохранилищем. В 2024 и 2025 годах оно наполнялось полностью, а в текущем году уровень наполнения достиг 98%.

Сохранение водных ресурсов остается одной из государственных задач. В своем Послании 28 октября Президент Касым-Жомарт Токаев призвал к рациональному и бережному расходованию воды, потребовал сократить потери в сетях и ускорить создание Национальной информационной системы водных ресурсов.

«Прежде всего необходимо обеспечить повсеместное внедрение принципов рационального и рачительного использования воды – ресурса, ценность которого сложно переоценить в современных реалиях», – подчеркнул Глава государства.

Сейчас уровень Балхаша поддерживается на отметке около 341 метра по Балтийской системе высот.

«Приток воды по реке Или сохраняется на среднемноголетнем уровне. Это обеспечивает поддержание уровня озера Балхаш на оптимальной отметке в 341 м по Балтийской системе высот», – сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Казахстан совместно с французскими экспертами разрабатывает мастер-план по сохранению Балхаша до 2040 года. Специалисты уже провели полевые исследования и приступили к анализу собранных данных.