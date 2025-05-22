В предстоящий летний сезон казахстанцев и туристов ждёт отличная новость - до курортной зоны Балхаша будет организовано 10 железнодорожных маршрутов, передает BAQ.KZ. Поезда отправятся из Астаны, Семея, Алматы и городов Карагандинской области, таких как Мойынты и Саяк.

Кроме того, с 1 июня по 31 августа будет курсировать субсидируемый скоростной поезд №219/220 по маршруту Караганда - Балхаш. Он будет ходить через день по нечётным дням и состоять из 4 плацкартных и 2 купейных вагонов - удобный вариант для семейного отдыха.

Добраться до Балхаша можно не только по железной дороге. Автомобилистам доступна трасса "Центр – Юг", включая четырёхполосный участок от Астаны до Караганды (217 км), а затем дорога до Балхаша (ещё 363 км). Общее время в пути - около 5–6 часов.

Для желающих поехать с юга или запада есть и другие варианты - например, реконструированный участок "Мерке - Бурылбайтал" (262 км), а также улучшенная дорога через село Лепсы, протяжённостью 27 км, введённая в эксплуатацию в прошлом году.