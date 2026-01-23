Департамент экологии по Карагандинской области провел внеплановую проверку Балхашской ТЭЦ ТОО "Kazakhmys Energy" по обращению общественного объединения, передает BAQ.KZ.

В ходе проверки выявлено, что за территорией шлакоотвала расположен аварийный пруд опорожнения, разделенный на две части и заполненный сточными водами с золошлаком. Документов на использование аварийного пруда отсутствует, а экологические разрешения на сброс сточных вод при аварийных ситуациях не предоставлены.

Установлено, что ремонтные работы и проверки целостности сбросных каналов в озеро Балхаш не проводились, подтверждающих документов о герметичности пруда также нет. Нарушения зафиксированы по статьям 106, 120 и 222 Экологического кодекса РК, а также ст. 332, 324 и 328 КоАП РК, что влечет административную ответственность.

По итогам проверки на предприятие наложен административный штраф на сумму 20 951 882 тенге, который уже оплачен. Также выданы предписания, выполнение которых находится на контроле Департамента экологии Карагандинской области.