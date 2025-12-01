МВД усилило контроль за законным оборотом прекурсоров, применяемых в промышленной сфере, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Комитет по противодействию наркопреступности проводит на территории страны ежеквартальную операцию “Дармек”, направленную на выявление нарушений и повышение безопасности в этой чувствительной области.

Сотрудники полиции проводят комплексные проверки предприятий, где хранятся прекурсоры, оценивая соблюдение требований технической укреплённости помещений. С начала года проверку прошли 981 организация, по итогам которой был ограничен оборот 421 тысячи тонн прекурсоров. Общая сумма штрафов превысила 20 млн тенге.

Полицейские неоднократно разъясняли руководителям предприятий необходимость строгого соблюдения законодательства. Однако, несмотря на принимаемые меры, некоторые компании продолжают нарушать установленные нормы. В октябре суд вынес решение о лишении лицензии одного из ТОО в Балхаше за несоблюдение требований по хранению прекурсоров. Организация также получила крупный штраф.

Комитет по противодействию наркопреступности призывает все юридические лица, работающие с прекурсорами, соблюдать действующие правила. В ведомстве отмечают, что работа по усилению контроля будет продолжена, а к нарушителям будут применяться все предусмотренные законом меры — вплоть до отзыва лицензий и привлечения к строгой ответственности.