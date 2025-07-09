В Атырауской области саранча буквально атакует автомобили. В Сети распространилось видео, снятое водителем, который после поездки по трассе решил осмотреть бампер своей машины — и обнаружил, что он весь покрыт телами насекомых. Ни одного чистого участка кузова: всё забито саранчой. На кадрах также видно, как дворники с трудом справляются с насекомыми, непрерывно бьющимися об лобовое стекло, передаёт BAQ.KZ.

По данным официальных служб, на видео, вероятно, запечатлена ситуация в Кызылкогинском районе. В областном Региональном сервисном центре прокомментировали, что с начала мая в районе проводится масштабная кампания по борьбе с особо опасными вредителями — стадной саранчой вида Calliptamus italicus, известной также как итальянский прус.

Первыми на поверхность вышли личинки 6 мая. Уже с 16 мая начались обработки полей с применением авиации, дронов, наземной техники. Общая площадь, где проведена обработка против саранчи, составила более 55 тысяч гектаров — в том числе за счёт местного бюджета.

"На сегодняшний день основные обработки завершены. Ведётся очистка. Ситуация находится под контролем специалистов", — заверили в РСК региона.

Тем не менее кадры с трасс, усеянных саранчой, продолжают шокировать пользователей соцсетей. Некоторые сравнивают происходящее с кадрами из апокалиптических фильмов.

Ранее Минсельхоз рапортовал, что саранча не нанесла вреда посевам.