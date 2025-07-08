Работа по обработке против саранчи завершается, ущерба посеву нет, сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, передает BAQ.KZ.

"Работа по обработке от саранчи проводится полностью. Мы идем уже к завершению. Южные регионы завершили, там идет зачистка. Сейчас Актюбинская, Костанайская, Акмолинская области работы доведут и числа до 15-20 июля мы полностью работы завершим. Ущерба посеву нет", - сказал министр.

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