Минсельхоз рапортует, что саранча не нанесла вреда посевам
Ранее в соцсетях были опубликованы видео с нашествием саранчи.
Сегодня, 13:14
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Сегодня, 13:14Сегодня, 13:14
88Фото: gov.kz
Работа по обработке против саранчи завершается, ущерба посеву нет, сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, передает BAQ.KZ.
"Работа по обработке от саранчи проводится полностью. Мы идем уже к завершению. Южные регионы завершили, там идет зачистка. Сейчас Актюбинская, Костанайская, Акмолинская области работы доведут и числа до 15-20 июля мы полностью работы завершим. Ущерба посеву нет", - сказал министр.
Ранее Бектенов поручил полностью оцифровать животноводство в Казахстане до конца года.
Министерство сельского хозяйства объявит стоимость мяса сайги.
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