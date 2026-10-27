Банановая ферма в Шымкенте привлекает туристов

Агротуризм становится перспективным направлением в Казахстане, объединяя сельское хозяйство и путешествия, поддерживая предпринимательство и экономику регионов.

Один из примеров — ферма «Банан бау» в Шымкенте. На площади 5 гектаров здесь выращивают более 7 тысяч банановых деревьев. Ферма также принимает туристов, знакомя их с технологиями выращивания бананов, особенностями тепличного хозяйства и сбором урожая.

Для посетителей организуют экскурсии, а также создают условия для семейного отдыха и знакомства с местной продукцией.

Казахстан обладает большим потенциалом для развития агротуризма. Фермы, пасеки, теплицы и предприятия по производству национальных продуктов могут стать частью туристских маршрутов, привлекая гостей в регионы и расширяя возможности для путешествий.

Особое преимущество направления — возможность развивать экскурсионные программы круглый год, в том числе на базе тепличных хозяйств.

Опыт «Банан бау» показывает, как сельскохозяйственное производство может стать привлекательным туристским объектом и внести вклад в развитие регионального туризма.