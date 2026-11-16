Бананы, лимоны и миллиарды инвестиций: как Туркестанская область меняет аграрную карту Казахстана

Бананы, выращенные в теплицах на юге страны, лимонные сады, текстильные комплексы стоимостью в десятки миллиардов тенге и мясные предприятия с тысячами голов скота. Туркестанская область постепенно выходит за рамки привычного представления об аграрном регионе. Здесь формируется целая промышленная цепочка – от выращивания сельхозпродукции до выпуска готовых товаров, которые могут конкурировать не только на внутреннем, но и на внешнем рынке.

С новыми производствами, инвестиционными проектами и технологическими решениями региона ознакомились представители СМИ в ходе пресс-тура, организованного Министерством сельского хозяйства.

От хлопкового поля до миллионов метров ткани

Один из наиболее масштабных проектов региона связан с развитием текстильной промышленности. Предприятие «Түркістан тоқыма» стоимостью 86,2 млрд тенге уже запустило первую очередь производства. Еще три этапа планируется завершить до декабря 2026 года.

После выхода на полную мощность комплекс сможет ежегодно выпускать 11,4 тыс. тонн пряжи, 47,3 млн квадратных метров ткани, 2 млн комплектов постельного белья и 4 млн одеял.

Но амбиции проекта выходят далеко за пределы одного предприятия. Он входит в состав Туркестанского хлопкового агропромышленного комплекса, который должен объединить весь производственный цикл — от выращивания хлопка до изготовления готовой одежды.

Проект реализуется совместно с китайской компанией Xinjiang Lihua (Group) Co., Ltd. на территории 52 тыс. гектаров орошаемых земель. Объем иностранных инвестиций превысит 200 млрд тенге. По сути, речь идет о создании крупного производственного кластера, который позволит перерабатывать отечественное сырье внутри страны.

Теплицы, в которых растут тысячи тонн томатов

Еще одно направление, набирающее обороты, — промышленное тепличное хозяйство.

В Келесском районе развивается комплекс Ecoculture-Eurasia, созданный совместно с российским агрохолдингом «ЭКО-культура». Стоимость проекта составляет 42 млрд тенге.

В 2025 году на площади 6,25 гектара здесь собрали 2 тыс. тонн томатов. Осенью 2026 года ввели дополнительные 37,5 гектара теплиц. Теперь общая площадь первого этапа превышает 50 гектаров, а мощность комплекса составляет 27 тыс. тонн томатов ежегодно.

За микроклиматом здесь следит автоматизированное оборудование из Нидерландов: системы регулируют температуру, полив, освещение и питание растений.

В перспективе площадь теплиц планируют увеличить до 500 гектаров. К 2030 году предприятие рассчитывает производить до 240 тыс. тонн продукции в год и обеспечить работой более тысячи человек.

Тем временем в Сарыагашском районе эксперимент с южными культурами уже дал свои результаты. В хозяйстве «Жабай ата» на 12 гектарах растут около 9,6 тыс. лимонных деревьев. Первые саженцы высадили три года назад, предварительно подготовив почву и создав необходимые условия для выращивания цитрусовых.

В перспективе хозяйство рассчитывает получать 40–50 тонн лимонов с каждого гектара ежегодно. Еще на 16 гектарах выращивают болгарский перец. Основная часть урожая поступает на местный рынок, остальная отправляется в Шымкент, Алматы и Астану.

И это не единственная экзотика для казахстанского агросектора. Предприятие Gen Group Kazakhstan занимается промышленным выращиванием бананов. Его производственная мощность составляет около 1 тыс. тонн в год.

Тепличный комплекс площадью 5–5,3 гектара расположен на территории 23 гектаров. Строительство завершили в 2023 году, а первый урожай получили спустя девять месяцев после посадки. Здесь выращивают турецкий сорт «Анамус», создавая для растений условия, приближенные к естественному микроклимату.

После сбора урожая бананы проходят мойку, сортировку, охлаждение и подготовку к продаже. Вся продукция остается на внутреннем рынке.

Мясная отрасль: от откорма до готовой продукции

Не менее масштабные изменения происходят в животноводстве и мясопереработке.

В Сауранском районе развивается проект «Малшылар ауылы» компании «Түркістан ет өнімдері». Его особенность — концентрация животноводческих площадок и сопутствующей инфраструктуры на одной территории.

Сейчас здесь строят откормочную площадку, убойный пункт и административное здание, готовность которого достигла 80%. Рядом кооператив Mutalib Agro возводит еще 30 небольших откормочных площадок.

Такая модель позволит объединить инфраструктуру, оптимизировать расходы и усилить ветеринарный контроль.

В городе Арысь развивается другой крупный проект — Turkestan Agro.kz стоимостью 8,4 млрд тенге. На первом этапе в строительство откормочной площадки вложили 2,9 млрд тенге, еще 1,5 млрд тенге направили на внедрение дождевальных систем при поддержке льготного финансирования.

Здесь уже работает комбикормовый завод, выпускающий 20 тонн гранулированных кормов в час. В планах — строительство предприятия мощностью до 1 млн тонн кормов в год.

Параллельно возводится мясоперерабатывающий комплекс, рассчитанный на переработку до 1,5 тыс. голов крупного рогатого скота и 5 тыс. голов мелкого рогатого скота за смену. В дальнейшем предприятие намерено наладить глубокую переработку сырья и выпуск широкого ассортимента готовой продукции.

Еще один пример развития отрасли — комбинат «Қарқын-2030» в Казыгуртском районе, выпускающий продукцию под брендом NARLEN. Предприятие работает с 2009 года и сегодня обеспечивает работой более 850 человек.

В ассортименте — свыше 60 видов колбасных изделий и мясных деликатесов из говядины, конины и мяса птицы. Производственная мощность составляет 30–50 тонн продукции в сутки.

Комбинат работает по принципу замкнутого цикла: сырье поступает из собственного животноводческого хозяйства. На предприятии действуют убойный цех и лаборатория, внедрены международные системы менеджмента качества и безопасности пищевой продукции. Продукция поставляется по всему Казахстану, а также экспортируется в российские города Кемерово и Барнаул.

Технологии для экономии воды

Развитие агропромышленного комплекса невозможно без эффективного использования водных ресурсов. Поэтому отдельное внимание в регионе уделяют современным системам орошения.

В Сауранском районе работает компания «Тұран су», специализирующаяся на производстве оборудования для капельного полива. Внедрение таких технологий позволяет рациональнее использовать воду и создавать условия для стабильного сельскохозяйственного производства.

В целом проекты, реализуемые в Туркестанской области, объединяет одна тенденция: регион стремится не просто выращивать больше сельхозпродукции, а получать от нее максимальную добавленную стоимость.

Хлопок здесь превращается в ткань, скот — в готовые мясные изделия, а тепличные хозяйства обеспечивают рынок овощами и фруктами. Крупные инвестиции, современные технологии и развитие переработки постепенно формируют новую модель аграрной экономики, в которой важен уже не только урожай, но и весь путь продукта — от поля до прилавка.