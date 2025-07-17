  • 17 Июля, 16:55
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Банда вымогателей терроризировала Балхаш

В Карагандинской области разоблачена преступная группировка вымогателей.

Сегодня, 16:40
АВТОР
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Банда вымогателей терроризировала Балхаш Сегодня, 16:40
Сегодня, 16:40
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МВД Казахстана продолжает борьбу с организованной преступностью, внедряя принцип нулевой терпимости, передает BAQ.KZ. В Балхаше сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью совместно с прокуратурой и КНБ провели масштабную спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся вымогательством у местных жителей под угрозами и психологическим давлением.

Так, вымогатели требовали от граждан суммы от 800 тысяч до 8 миллионов тенге, а также незаконно оформляли кредиты на их имя. Преступники использовали угрозы и манипуляции для получения денег и материалов, в том числе наркотических веществ.

Отметим, в рамках спецоперации было проведено 23 обыска. В результате изъяты 26 мобильных телефонов, семь единиц холодного оружия, пять автомобилей, свыше двух миллионов тенге наличными и наркотики. 13 подозреваемых были задержаны, восемь из которых арестованы.

По факту вымогательства возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, а МВД уверяет, что борьба с организованной преступностью в стране будет продолжена с полной решимостью.

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